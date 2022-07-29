İlk soruşturmaya göre bir kablonun kopması nedeniyle kazanın yaşandığını kaydeden yetkililer, kapsamlı raporun birkaç hafta içinde çıkacağını ifade etti.

Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan video görüntülerde, Hong Kong Coliseum'da sahnenin üzerinde asılı olan ekranın Hong Konglu Mirror adlı grubun iki üyesinin üzerine düştüğü yer alıyor.

Kaynak: AA

Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı - Son Dakika

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