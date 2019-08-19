Hong Kong'da dünkü protestolara 1,7 milyon kişi katıldı
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Hong Kong'da protestolar devam ediyor.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:00 Kaynak: DHA
'da protestolar devam ediyor. Dün Victoria Park'ta düzenlenen protestolar sakin geçerken, ; 1,7 eylemcinin protestolara katıldığı belirtildi.
Hong Kong'da protestocular, kentteki suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için dün yine sokaklara çıkmıştı. Polis, dünkü protestolarda biber gazı kullanmadı.
Yerel medya, dünkü protestolara 1,7 milyon eylemcinin katıldığını duyurdu. Victoria Park sınırları içerisinde protestolara izni veren polisin direktiflerini dinlemeyen eylemciler, Hong Kong sokaklarına dökülmüştü.
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