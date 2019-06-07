Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı
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Hong Kong'da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı

47 dakika önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirilen Ejderhalı Tekne Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hong Kong'da Ejderhalı Tekne Festivali heyecanı, System.String[]
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirilen Ejderhalı Tekne Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi dünyanın en renkli festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Şair ve politikacı olan Qu Yuan'ı anmak için düzenlenen Ejderhalı Tekne Festivali'nde birçok etkinlik yer alırken ejderha başlı kayıkların yarışı ise renkli görüntüler oluşturdu. 20 ila 35 metre arasında değişen ve 30 ila 60 kişi binebildiği kayıklarda yarışan ekipler, hedeflenen varış noktasına diğerlerinden önce varmak için kıyasıya bir mücadeleye etti.

Çin ay takvimine göre Mayıs ayının 5'ine denk gelen festival, Miladi takvime göre Haziran ayına denk geliyor. Çinliler festival sonunda kazanan takımın o yıl çok şansı olacağına inanıyor. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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