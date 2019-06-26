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Hong Kong'da eski lider görevi suistimal suçundan aklandı

40 dakika önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde temyiz mahkemesi, eski Baş Yönetici Donald Tsang'ı "görevi suistimal" suçlamasından akladı.

Hong Kong'da eski lider görevi suistimal suçundan aklandı, System.String[]
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde temyiz mahkemesi, eski Baş Yönetici Donald Tsang'ı "görevi suistimal" suçlamasından akladı.
Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi, Tsang hakkında hükümetin televizyonuna yayın lisansı verdiği bir iş adamından lüks bir apartman dairesini kiraladığını kamu denetim otoritelerinden gizlediği gerekçesiyle 2017 yılında verdiği 12 aylık hapis cezası hükmünü bozdu.
Mahkeme, ilk yargılamada iddia makamının, Tsang'ın söz konusu bilgiyi bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi gizlediğine dair jüriyi aydınlatabilecek yeterli kanıt sunmadığını öne sürerek, hükmün düşürülmesine karar verdi.
Kararda yenilenen hükmün kesin olduğu ve yeniden yargılama yapılmayacağı belirtildi.
Eski Baş Yönetici Tsang, hükmün ardından 12 ay hapis yatmış, ceza süresinin dolmasının ardından hapisten çıkmıştı.
74 yaşındaki Tsang, Hong Kong'da 2005-2012 yıllarında baş yöneticilik görevini yürütmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:29 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Tsang, Hong Kong, Güncel
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