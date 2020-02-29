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Hong Kong'da evcil köpekte koronavirüse rastlandı; hayvan karantinaya alındı
6 saat önce
Hong Kong'da Covid-19 teşhisi konan bir kadının evcil köpeğinde de koronavirüse rastlandı. Yetkililer evcil hayvanın tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu
Hong Kong'da, Covid-19 teşhisi konan bir kadının evcil köpeğinde de koronavirüse rastlandı. Yetkililer evcil hayvanın tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.
Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı, köpeğin hastalığa dair herhangi bir belirti taşımadığını açıkladı. Ancak evcil köpeğin burun ve ağzından alınan örneklerde "az oranda" koronavirüse rastlandı. Yetkililer köpekte virüs olup olmadığına dair inceleme yapma gereği duyduklarını belirtmedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:21
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