Son Dakika Haberleri: Hong kong'da eylemciler, avm'leri bastı
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Hong kong'da eylemciler, avm'leri bastı

1 saat önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor.

Hong kong'da eylemciler, avm'leri bastı, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Eylemciler, Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine girerek protestolarını sürdürdü.
Hong Kong'daki Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine giriş yapan eylemciler, Çin ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri işletmeleri hedef aldı ve bu işletmelerin cam vitrinlerine yapışkanlı kağıtlar yapıştırarak damgaladı. AVM'lerde toplanan çok sayıda eylemci, bu işletmelere tepki gösterirken, zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.
Yerel medya, polisin, AVM'lerin dışındaki sokaklarda biber gazıyla eylemcileri dağıtmaya çalıştığını duyurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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