Hong kong'da eylemciler, avm'leri bastı
1 saat önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Eylemciler, Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine girerek protestolarını sürdürdü.
Hong Kong'daki Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine giriş yapan eylemciler, Çin ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri işletmeleri hedef aldı ve bu işletmelerin cam vitrinlerine yapışkanlı kağıtlar yapıştırarak damgaladı. AVM'lerde toplanan çok sayıda eylemci, bu işletmelere tepki gösterirken, zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.
Yerel medya, polisin, AVM'lerin dışındaki sokaklarda biber gazıyla eylemcileri dağıtmaya çalıştığını duyurdu.
ABD uçağını kaçırıp bir dalgıcı öldüren hava korsanı, 34 yıl sonra yakalandı ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası Suudi Arabistan Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: Gerekli adımları atacağız Mısır'da hükümet karşıtı gösteriler: Neden başladı? Ülke içinde nasıl karşılandı?