Son Dakika Haberleri: Hong kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi
Son Dakika Güncel Hong kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi

Hong kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi

6 saat önce

Hong Kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdiÇin, (DHA)- Hong Kong'da protestolar şiddetini artırırken, eylemcilerle tartıştığı belirtilen bir adam, üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi.

Hong Kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi

Çin, (DHA)- Hong Kong'da protestolar şiddetini artırırken, eylemcilerle tartıştığı belirtilen bir adam, üzerine yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Hong Kong'un Ma On Shan bölgesinde meydana geldi. Eylemcilerle tartıştığı ve hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir adam, üzerine yanıcı madde döküldükten sonra çakmakla ateşe verildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, adamın eylemcilere bağırdıktan sonra onlara yaklaştığı görüldü. O sırada eylemcilerden biri elinde tuttuğu plastik şişenin içerisindeki sıvı maddeyi adamın üzerine döktü. Ardından başka bir eylemci de elindeki çakmağı adamın üzerindeki gömleğe yaklaştırarak, onu ateşe verdi.

Yerel medya, yanan adamın kısa sürede söndürüldüğünü ve vücudunda yanıklar olduğunu duyurdu. Öte yandan, tartışmanın neden çıktığına ilişkin henüz bilgi olmadığı paylaşıldı.

Hong kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
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