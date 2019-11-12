Son Dakika Haberleri: - Hong Kong'da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı
Son Dakika Güncel - Hong Kong'da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı - Son Dakika

- Hong Kong'da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı

7 saat önce

- Hong Kong'da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktıHONG KONG - Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ederken, Çin yanlısı bir kişi eylemciler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.

- Hong Kong'da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktı

HONG KONG - Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ederken, Çin yanlısı bir kişi eylemciler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.

Hong Kong'da nisan ayından beri devam eden protesto gösterilerinde protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Eylemciler Çin yanlısı bir kişiyi üzerine benzin döküp yaktı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.

Öte yandan, Çin yanlıları ile Çin yönetiminden ayrılmayı isteyen eylemciler sıklıkla karşı karşıya geliyor.

- Hong Kong'da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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