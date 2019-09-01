Son Dakika Haberleri: Hong kong'da eylemciler havalimanı önünde toplanıyor
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Hong kong'da eylemciler havalimanı önünde toplanıyor

5 saat önce

Hong Kong'da protestolar sürüyor.

Hong kong'da eylemciler havalimanı önünde toplanıyor, System.String[]
Hong Kong'da protestolar sürüyor. Eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplanırken; polis, eylemcilerin havalimanı içerisine girişini önlemek için önlemler aldı.


Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Hong Kong medyasında yer alan haberlere göre, eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplandı. Havalimanına giden yollar polis tarafından kontrol altına alınırken; havalimanı girişleri de bariyerler ile eylemcilere kapatıldı.


Havalimanı dışında çok sayıda eylemcinin toplandığı, 'Hong Kong ile direnin' ve 'Özgürlük için mücadele edin' sloganlarını bağırdıkları bildirildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
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