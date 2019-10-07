Son Dakika Haberleri: Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı
Son Dakika Dünya Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı

Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı

1 saat önce

Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler.

Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı, System.String[]

Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler. Yine bambudan kurdukları barikatın arkasına koydukları bambu mancınık ile polise kiremit attılar.

Protestoların devam ettiği Hong Kong'da daha önce bazı yolları kapatmak için bambu keresteleri kullanan eylemciler, Mong Kok bölgesinde bambu kerestelerinden mancınık iskelesi inşa ederek polise karşı kiremit atmaya başladı. Polis sosyal medya hesabından eylemcilere yaptığı uyarıda, Mong Kok bölgesinde yasadışı olarak kurulan barikatların kaldırılmasını ve eylemlere son verilmesini istedi.

Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:02 Kaynak: DHA
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