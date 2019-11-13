Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı
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Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı

6 saat önce

Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi.

Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı, System.String[]

Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi.

Hong Kong'da bir süredir devam eden ve geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlenen protestolar sürüyor. Görüntülerde, eylemcilerden birinin çakmakla okun ucundaki maddeyi ateşe verdiği, diğer eylemcinin ise oku polise doğru fırlattığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE MANCINIK İNŞA ETMİŞLERDİ

Daha önce de eylemcilerin polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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