Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü - Son Dakika

Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü

6 saat önce

Eylemlerin gölgesinde 2020'yi karşılayan Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü.

Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü, System.String[]

Eylemlerin gölgesinde 2020'yi karşılayan Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü.


Aylardır şiddetli protestolara ev sahipliği yapan ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Hong Kong, 2020 yılının ilk gününde yine sokaklara döküldü. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, yeni yıla protesto gösterileriyle girdi. Hükümet karşıtı protestolarını yeni yılın ilk gününde de sürdüren binlerce protestocu, şehrin genelinde toplanmaya devam ediyor.


Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesi ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Lam, yasa tasarısını geri çekmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam etmişti. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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