Hong Kong'da eylemlerde yaralanan kadın, hastane raporlarını okuyan polisi mahkemeye verdi
1 saat önce
Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.
Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:21
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