Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da eylemlerde yaralanan kadın, hastane raporlarını okuyan polisi mahkemeye verdi
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Hong Kong'da eylemlerde yaralanan kadın, hastane raporlarını okuyan polisi mahkemeye verdi

1 saat önce

Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.

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Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.

Hong Kong'da eylemlerde yaralanan kadın, hastane raporlarını okuyan polisi mahkemeye verdi

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:21 
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