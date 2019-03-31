Hong Kong'da Firarilerin Çin'e İade Planı Protesto Edildi

Çin
'in Hong Kong
Özel İdari Bölgesi'nde binlerce kişi, firarilerin, Çin Anakarasına iadesine imkan sağlayacak hükümet planını protesto etmek için gösteri düzenledi.
"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yaklaşık 12 bin kişi, hükümetin firarilerin bölgeden Çin Anakarası, Tayvan
ve Makao Özel İdari Bölgesi'ne sınır dışı edilmesine yönelik planını protesto eden gösteriler düzenlediği. Bölge polisi ise bu sayının 5 bin 200 olduğunu belirtti.
Göstericiler, Hong Kong'un gelecek neslinin, anakaradaki yasal sistem nedeniyle mağdur olabileceği uyarısını yaptı ve hükümeti, yalnızca Tayvan ile bir iade düzenlemesi yapmaya çağırdı.
Demokrasi yanlısı milletvekilleri ve aktivist grup Sivil İnsan Hakları Cephesi liderliğindeki göstericiler, yetkililerden, suçluların iadesi ile ilgili yasalarda değişiklik öngören düzenleme planını rafa kaldırmaları ve bu konuda kamuoyunun görüşünü almaları talebinde bulundu.
Protestocular, anakaradaki hukuk sistemine güven duymadıklarını kaydederek, orada adil bir yargılanma garantisi olmadığını savundu. Kyodo
ajansının haberine göre, bazı protestocular, hükümetin, söz konusu planla siyasi muhalifleri iade etmeyeceği yönünde söz vermiş olmasına rağmen söz konusu değişikliğin, Pekin
yönetiminin, Hong Kong'un yasal sistemine müdahalesine yol açabileceği yorumunu yaptı.
Hong Kong'daki demokrasi ve özgürlük yanlıları, Pekin'in Hong Kong üzerinde siyasi baskıyı artırdığını ileri sürerek beş yıl önce "Şemsiye" adı altında kitlesel eylemler düzenlemişti.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere
hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.
İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.