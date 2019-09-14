Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da gergin anlar: Pekin karşıtlarıyla yanlıları karşı karşıya
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Hong Kong'da gergin anlar: Pekin karşıtlarıyla yanlıları karşı karşıya

51 dakika önce

Hong Kong'da, demokratik reform talebiyle aylardır eylem düzenleyenler, Pekin yönetimini savunan grupla bir alışveriş merkezinde karşı karşıya geldi.

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Hong Kong'da, demokratik reform talebiyle aylardır eylem düzenleyenler, Pekin yönetimini savunan grupla bir alışveriş merkezinde karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda en az 2 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da gergin anlar: Pekin karşıtlarıyla yanlıları karşı karşıya

Hong Kong, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:12 
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