Hong Kong'da gergin anlar: Pekin karşıtlarıyla yanlıları karşı karşıya
51 dakika önce
Hong Kong'da, demokratik reform talebiyle aylardır eylem düzenleyenler, Pekin yönetimini savunan grupla bir alışveriş merkezinde karşı karşıya geldi.
Hong Kong'da, demokratik reform talebiyle aylardır eylem düzenleyenler, Pekin yönetimini savunan grupla bir alışveriş merkezinde karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda en az 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:12
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