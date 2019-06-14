Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Google'a tepki: 'Üzücü' kelimesi Çince'ye 'mutlu edici' olarak çevrildi
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Hong Kong'da Google'a tepki: 'Üzücü' kelimesi Çince'ye 'mutlu edici' olarak çevrildi

46 dakika önce

Hong Konglular ile Çinliler arasındaki tartışma Google'ın çeviri programına da yansıdı. "Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu görmek üzücü" cümlesi Google Çeviri'de İngilizce’den Çinceye tercüme edildiğinde "üzücü" ifadesi "mutlu edici" olarak çıktı.

Hong Kong'da Google'a tepki: 'Üzücü' kelimesi Çince'ye 'mutlu edici' olarak çevrildi, System.String[]
Hong Konglular ile Çinliler arasındaki tartışma Google'ın çeviri programına da yansıdı. "Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu görmek üzücü" cümlesi Google Çeviri'de İngilizce'den Çinceye tercüme edildiğinde "üzücü" ifadesi "mutlu edici" olarak çıktı.

Google'ın yaptığı yanlış çeviri sosyal medyanın da etkisiyle kısa zamanda viral dolu. Birçok Hong Konglu olayı eleştirirken, Google yetkililerinden hatayı düzeltmeleri çağrısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:23 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Google, Dünya
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