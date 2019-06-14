Hong Kong'da Google'a tepki: 'Üzücü' kelimesi Çince'ye 'mutlu edici' olarak çevrildi
46 dakika önce
Hong Konglular ile Çinliler arasındaki tartışma Google'ın çeviri programına da yansıdı. "Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu görmek üzücü" cümlesi Google Çeviri'de İngilizce’den Çinceye tercüme edildiğinde "üzücü" ifadesi "mutlu edici" olarak çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:23
Hong Konglular ile Çinliler arasındaki tartışma Google
'ın çeviri programına da yansıdı. "Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu görmek üzücü" cümlesi Google Çeviri'de İngilizce'den Çinceye tercüme edildiğinde "üzücü" ifadesi "mutlu edici" olarak çıktı.
Google'ın yaptığı yanlış çeviri sosyal medyanın da etkisiyle kısa zamanda viral dolu. Birçok Hong Konglu olayı eleştirirken, Google yetkililerinden hatayı düzeltmeleri çağrısında bulundu.
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