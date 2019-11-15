Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da göstericiler arasında kalıp yaralanan 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü
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Hong Kong'da göstericiler arasında kalıp yaralanan 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

6 saat önce

Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong'da üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde hafta başından bu yana devam eden protestolarda hükümet destekçileri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da göstericiler arasında kalıp yaralanan 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü, System.String[]

Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong'da üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde hafta başından bu yana devam eden protestolarda hükümet destekçileri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hong Kong'da 70 yaşındaki bir temizlik işçisi, çarşamba günü Sheung Shui'de düzenlenen protestolar sırasında başına isabet eden sert bir cisimle yaralandı ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, temizlik işçisinin "bölgenin fotoğraflarını çektiği" sırada karşıt görüşlü gruplar arasında kaldığını açıklarken, bir erkeğin maskeli protestocuların birbirlerine sert cisimler attığı sırada yere düştüğü görülen video sosyal medyada paylaşıldı.

Gıda ve Çevre Hijyeni Dairesi, ölen işçinin, olay sırasında öğle yemeği arasına çıkan ve dışarıdan hizmet sağlanan bir çalışanları olduğunu bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, "çok tehlikeli olan maskeli ayaklanmacılar" kınandı ve "Sebepsiz yere diğer kamu üyelerine saldırdılar. Bunlar taşkınca eylemler." ifadesi kullanıldı.

Bu arada Hong Kong'un bugün de Central, Tai Koo, Causeway Bay ve Wong Chuk Hang bölgelerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenleniyor.

Ana yolların trafiğe kapatıldığı gösteriler sırasında protestocular hükümetten 5 talepleri olduğu yönünde slogan attı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'daki şiddeti sonlandırmak konusunda kent yönetimini desteklediklerini açıklamıştı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki zirvede yaptığı konuşmada, "vahşi suçlular" olarak nitelediği protestocuların başlattığı şiddeti sonlandırmanın ve düzeni yeniden sağlamanın Hong Kong yönetiminin en acil sorunu olduğunu kaydetmişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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