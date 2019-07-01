Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da göstericiler parlamento binasına girdi
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Hong Kong'da göstericiler parlamento binasına girdi

2 saat önce

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.

Hong Kong'da göstericiler parlamento binasına girdi, System.String[]
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, göstericilerin meclis binası içerisindeki eşyalara da zarar verdikleri belirtildi.

- Çin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53 Kaynak: DHA
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