Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da göstericilere biber gazıyla müdahale
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Hong Kong'da göstericilere biber gazıyla müdahale

1 saat önce

Hükümet karşıtı kitlesel gösterilerin yaşandığı Hong Kong'da sokaklar, birkaç günlük sessizliğin ardından yeniden hareketlendi.

Hong Kong'da göstericilere biber gazıyla müdahale, System.String[]

Hükümet karşıtı kitlesel gösterilerin yaşandığı Hong Kong'da sokaklar, birkaç günlük sessizliğin ardından yeniden hareketlendi. Polis protestocu kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Hong Kong'da polis hükümet karşıtı gösteride kalabalığa biber gazı ve copla müdahale etti. Üç aydır kitlesel gösterilerin sürdüğü Hong Kong'da son bir kaç gündür süren sessizlik Cumartesi günü binlerce kişinin katıldığı eylemle son buldu.


Kwun Tong semtinde toplanan ve çoğunluğu gaz maskesi ile baret takan kalabalık yürüyüşe geçti. Bir polis merkezinin yakınında barikat kuran göstericilere bu bölgede bekleyen polisler tarafından müdahale edildi. Göstericiler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi, bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis merkezinin önünden dağıtılan eylemciler başka bir noktada toplanarak eylemlerini sürdürdü.


Çin'e bağlı olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Pekin yönetimine iadesini öngören yasa tasarısı nedeniyle şiddetli protestonlar düzenleniyor. Tasarı siyasi suçları kapsamıyor ancak yaklaşık 7 buçuk milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargılamaya ve işkenceye maruz kalacağından endişeleniyor. Yasanın Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasına imkan sağlayacağı savunuluyor.


Tasarı askıda


Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.


Ancak göstericiler yasa tamamen iptal edilinceye kadar sokaklardan çekilmeyeceklerini belirtiyor. Göstericiler, özerk bölgede serbest seçimlerin yapılmasını, daha önceki gösterilerde polisin kullandığı şiddete ilişkin bağımsız bir inceleme yapılmasını talep ediyor.


AFP/GY,JD


(c)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Polis, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:34 
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