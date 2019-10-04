Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da göstericilerin maske takması yasaklandı
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Hong Kong'da göstericilerin maske takması yasaklandı

1 saat önce

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasakladı.

Hong Kong'da göstericilerin maske takması yasaklandı, System.String[]

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasakladı.


Lam, düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin maske takmasını yasakladığını açıklayarak "İnsanlar Hong Kong normale döner mi diye soruyorlar. Şiddeti durdurmak zorundayız." ifadesini kullandı. Sömürge döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde uygulanan maske yasağının, şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını, "radikal davranışlar açısından etkili bir caydırıcı olacağını" ifade eden Lam, Hong Kong, "acil durum içinde değil ancak yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya." dedi.

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Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:31 
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