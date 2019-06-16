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Hong Kong'da gösteriler devam ediyor

2 saat önce

HONG Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş on binlerce kişi, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.

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HONG Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş on binlerce kişi, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.
Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptal edilmesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.
Siyah kıyafetler giyen grup, beyaz pankartlar taşıdı.
Gösteri alanına giden pek çok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.
Bu arada, gösteriye katılan bazı işçi sendikaları ve öğretmen dernekler, yarın iş yerlerinde ve okullarda greve gidilmesi çağrısı yaptı.
Carrie Lam, dün yaptığı basın toplantısında, "toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığı" için yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler ise tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.
Yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protestolarda şu ana kadar 11 gösterici gözaltına alındı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda ise 79 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.
İade yasası için önerilen değişiklik
Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.
Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.
Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.
Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:11 Kaynak: AA
Hükümet, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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