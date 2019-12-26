Hong Kong'da gösteriler hız kesmeden sürüyor - Son Dakika

Hong Kong'da 6 aydır devam eden gösterilere yine yüzlerce kişi katıldı.



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler 6 aydır devam ediyor. Toplumun her kesiminden yüzlerce kişinin katıldığı protestolar yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen sürüyor. Başlangıçta son derece barışçıl olarak başlayan gösteriler devamında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedelerle çatışmaya dönüştü. Dün yapılan protestolarda yüzlerce kişi alışveriş merkezlerine akın ederken "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi!" sloganları atıldı. Polis göstericilere yine biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Gösterilere ilişkin açıklama yapan Hong Kong lideri Carrie Lam sosyal medya hesabında, "Bir grup pervasız yüzünden vatandaşlar ve turistler harap oldu" ifadelerini kullandı.



Protestolar yüzünden işletmelerin de etkilendiğini belirten Lam, "Bu tür yasa dışı eylemler sadece bayram havasını değil, aynı zamanda yerel işletmeleri de olumsuz etkiledi" açıklamalarında bulundu. - HONG KONG