Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve gösterilerini çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan bir genç hayatını kaybetti

Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.


Hong Kong Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Alex Chow isimli 22 yaşındaki gencin ölümünün, protestoların daha da artmasına yol açması bekleniyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim 6-0'lık maç sonrasında Babel'in satışına onay verdi
Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]