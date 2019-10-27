Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki
Son Dakika Dünya Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki

Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki

16 dakika önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. "Gangster polisler!" diye sloganlar atan gruba müdahale eden polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı

Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.


Hong Kong polisinin eylemlerde orantısız güç kullanmasını eleştiren protestocular, pazar sabahı kent merkezindeki Taipo Rıhtım Parkı'nda toplandı. Maskeli protestocularla eylemi kontrol etmek üzere bölgeye sevk edilen polis ekipleri arasında arbede çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:44 
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