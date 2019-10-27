Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki

Hong Kong polisinin eylemlerde orantısız güç kullanmasını eleştiren protestocular, pazar sabahı kent merkezindeki Taipo Rıhtım Parkı'nda toplandı. Maskeli protestocularla eylemi kontrol etmek üzere bölgeye sevk edilen polis ekipleri arasında arbede çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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