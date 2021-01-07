Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı

07.01.2021 11:53
Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gözaltına alınan Amerikalı insan hakları avukatı kefaletle serbest bırakıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gözaltına alınan Amerikalı insan hakları avukatı kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da dün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, bazıları eski delege olan 53 muhalif arasında yer alan Amerikalı John Clancey'nin kefaletle serbest bırakılması kararı alındı.

Clancey'in, Yasama Konseyi seçimi için adaylarını belirlemek üzere 11-12 Temmuz 2020'de hükümetin onayını almadan birincil seçim düzenleyen Demokrasi İçin Güç adlı siyasi örgütün mali işler sorumlusu olduğu belirtildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, "birincil seçim"in, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirterek kınamıştı.

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee, Yasama Konseyinde yaptığı konuşmada, gözaltı operasyonunun, Hong Kong hükümetinin yasal görevlerini yerine getirmesine müdahale ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarına karışanları hedef aldığını belirtmişti.

Bölgede 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen birincil seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Muhaliflerin, Eylül 2020'deki Yasama Konseyi seçimlerine hazırlık için yaptığı seçim bölge hükümeti ve Çin'in tepkisini çekmişti.

??- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Hong Kong, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika


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