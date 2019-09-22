Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
1 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:40
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