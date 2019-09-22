Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
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Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler Çin bayrağını indirdi ve bir metro istasyonuna zarar verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:40 
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