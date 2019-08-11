Hong Kong'da 'iade yasa tasarısı' protestoları devam ediyor

Hong Kong'da 'iade yasa tasarısı' protestoları devam ediyorÇin, (DHA) ? Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için, polis yasağına rağmen yine sokağa çıktı.

Hong Kong'da 'iade yasa tasarısı' protestoları devam ediyor

Çin, (DHA) ? Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için, polis yasağına rağmen yine sokağa çıktı.

Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto eden eylemciler, protestolarına devam ediyor. Eylemciler, yürüyüşün polis tarafından yasaklanmasına rağmen Hong Kong'un Sham Shui Po bölgesinden Cheung Sha Wan bölgesine yürüyor. Yerel medya, eylemcilerin yürüyüşleri kapsamında bölgedeki polis merkezinin etrafında toplandığını yazdı. Öte yandan, polisin göz yaşartıcı gazla protestolara müdahale ettiği ve 16 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

OTOMOBİL EYLEMCİLERİN ARASINA DALMIŞTI

Yuen Long bölgesindeki protestolarda, bir otomobil protestocuların oluşturduğu bariyere çarptı ve protestocuların arasına dalmıştı. Olay anı farklı açılardan kaydedilişmiş ve olayda 1 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

PROTESTOLAR 2 AYDIR DEVAM EDİYOR

Hong Kong'ta 2 ay önce başlayan ve Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto eylemleri devam ediyor. Suçlu iadesinin kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Polis, 9 Haziran'dan bu yana devam eden protestolarda, 436 göstericinin gözaltına alındığını ve 139 polisin yaralandığını açıkladı. Gösterilerden dolayı 200'den fazla uçuşun iptal edildiği ve metro seferlerinin aksadığı duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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