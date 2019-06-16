Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
1 saat önce
Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüzbinlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:23
'da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.
Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil
11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor
Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu
Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı