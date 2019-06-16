Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
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Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

1 saat önce

Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüzbinlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.

Hong Kong'da iade yasası ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi sokaklara döküldü, System.String[]
Hong Kong'da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi pazar günü yine sokaklara döküldü.

Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi çağrısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:23 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya
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