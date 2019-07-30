Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı : 77 yaralı
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Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı : 77 yaralı

15 dakika önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüsün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.

Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı : 77 yaralı, System.String[]
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüsün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, çift katlı iki otobüs Hong Kong'un Tsuen Wan bölgesi yakınlarında bulunan Tai Lam Tüneli çıkışında çarpıştı.
Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüslerin birinin sürücüsü araçta mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarının başladığı bölgeye 26 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 05:42 Kaynak: AA
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