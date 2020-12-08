Hong Kong'da izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 4'ü eski milletvekili 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 Temmuz'da izinsiz düzenlenen gösteriye katıldıkları iddiasıyla aralarında 4 eski milletvekilinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, polis sabah saatlerinde 4'ü eski milletvekili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong'un 1997'de İngiltere'den Çin'e devrinin yıl dönümü olan 1 Temmuz'da izinsiz yapılan gösteriye katıldıkları belirtilen kişilerin bazılarının gözaltına alınmadan önce evlerinde arama yapıldı.

Hong Kong polisi dün de 8 kişiyi gözaltına almış, bunlardan 3'ünün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini belirtmişti.

Çin hükümetinin, ilgili kanunu Hong Kong'da 30 Haziran'da yürürlüğe koymasından bir gün sonra yapılan gösteride kanuna yönelik tepkiler dile getirilmişti.

İlgili kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 370'i aşkın kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.