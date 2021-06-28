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Hong Kong'da kapatılan muhalif Apple Daily gazetesinin başyazarı havaalanında gözaltına alındı - Son Dakika

Hong Kong'da kapatılan muhalif Apple Daily gazetesinin başyazarı havaalanında gözaltına alındı

28.06.2021 10:55
Hong Kong'da kapatılan muhalif Apple Daily gazetesinin başyazarı havaalanında gözaltına alındı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin geçen hafta yayın hayatına son vermesinin ardından gazetenin başyazarı Fung Wai-kong gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin geçen hafta yayın hayatına son vermesinin ardından gazetenin başyazarı Fung Wai-kong gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, 57 yaşındaki gazeteci, Hong Kong'dan ayrılmak üzereyken Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle havaalanında polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Apple Daily gazetesinde 1997 yılından bu yana başyazarlık görevini üstlenen Fung, gazetenin faaliyetleri durdurulmadan önce İngilizce haber bölümünün yöneticisiydi, ayrıca yerel haber portalı CitizenNews'de de köşe yazarlığı yapıyordu.

Fung Wai-kong, iki hafta içinde gözaltına alınan yedinci Apple Daily çalışanı oldu.

Apple Daily gazetesi 23 Haziran'da yayın hayatına son verme kararı almıştı.

Apple Daily gazetesinin editör ve yöneticileri gözaltına alınmıştı

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Apple Daily'in kurucusu Jimmy Lai'nin danışmanlarından Mark Simon, 23 Haziran'da, Hong Kong güvenlik güçlerinin, günün erken saatlerinde yönetim kurulu toplantısının devam ettiği esnada gazeteye baskın düzenlediğini ve bir gazeteciyi gözaltına aldığını belirtmişti.

Söz konusu baskınla, polisin yönetim kurulu toplantısından çıkacak kararı etkilemeye çalıştığını söyleyen Simon, "personel güvenliğini göz önünde bulundurarak" gece yarısından itibaren gazetenin faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da kapatılan muhalif Apple Daily gazetesinin başyazarı havaalanında gözaltına alındı - Son Dakika


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