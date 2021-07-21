Hong Kong'da kapatılan muhalif Apple Daily gazetesinin Genel Müdürü gözaltına alındı - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin haziranda yayın hayatına son vermesinin ardından gazetenin Genel Müdürü Lam Man-chung gözaltına alındı.

South China Morning Post'un emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple Daily'nin Genel Müdürü Lam, ulusal güvenliğe zarar verme amacıyla dış güçlerle iş birliği yapmakla suçlandı.

Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle bu sabah gözaltına alındı.

Böylelikle 17 Haziran'dan bu yana gözaltına alınan Apple Daily çalışanlarının sayısı 8'e yükseldi.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Apple Daily gazetesi, 23 Haziran'da yayın hayatına son verme kararı almıştı.

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazeteyle bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.