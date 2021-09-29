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Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı - Son Dakika

Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı

29.09.2021 20:58
Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde kişisel bilgilerin ifşa edilmesine yasak getirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde kişisel bilgilerin ifşa edilmesine yasak getirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Meclisi, kişisel bilgilerin ifşa edilmesini yasaklayan yasal düzenlemeyi onayladı.

Yeni düzenlemeye göre, "rızası olmadan ve zarar vermek amacıyla" kişilere ait kişisel bilgileri ifşa edenler, 5 yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon Hong Kong doları para cezasına çarptırılacak.

Hong Kong basınında yasanın insan hakları ihlallerine yol açabileceği haberleri yer alırken, Yasama Meclisi üyelerinden Paul Tse Wai-chun, yasayı desteklemekle birlikte uygulayıcıların insan hakları ihlalleri yapmasından endişeli olduğuna işaret etti.

Wai-chun, hükümetin uygun bir zamanda düzenlemeyle ilgili net yönergeler getirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, 26 Ekim 2019'da, polislerin ve ailelerinin taciz edilmesini ve mahremiyetlerinin ihlalini önlemek üzere bu kişilerin kimlik bilgilerinin, sosyal medya profillerinin ve fotoğraflarının ifşa edilmesini yasaklamıştı.

Hong Kong'da bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, polis memurları ve ailelerinin kişisel bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı - Son Dakika
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