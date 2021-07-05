Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı - Son Dakika

Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı. South China Morning Post'un haberine göre, pazar gecesi bir güvenlik görevlisi, Hong Kong'un Broadway semtinde bir binanın dışında Alman cinsi köpeğin ölüsünü buldu. Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine polis, binada kapı kapı dolaşarak soruşturma yürüttü ve köpeğin 59 yaşındaki sahibinin 19. katta yaşadığını tespit etti. Ev sahiplerinin, 17 yaşındaki köpeğin polis gelinceye kadar evde olmadığını fark etmediği, hayvan düştüğü sırada iş adamı, eşi ve hizmetçilerinin farklı odalarda olduğu bildirildi. Ön soruşturma köpeğin, balkon parmaklıklarının arasındaki boşluktan geçtikten sonra düştüğüne işaret ederken köpeği güvenli ortamda tutamamakla suçlanan iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılan iş adamı, suçlu bulunması halinde en fazla 3 yıl hapis ve 35 bin dolar (304 bin lira) para cezasına çarptırılabilir.

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