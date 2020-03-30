Hong Kong'da Korona önlemleri - Son Dakika

Korona virüsün görüldüğü ülkelerden biri olan Hong Kong'da virüse karşı alınan tedbirler kapsamında mağazalar, dükkanlar kapatıldı.



Dünya Salgın Örgütü'nün (WHO) pandemi olarak açıkladığı Korona virüs ülkeler önlemlerini arttırıyor. Dünya genelinde 734 bin 931 korona virüs vakası görülürken, 34 bin 780 kişi hayatını kaybetti, 155 bin 950 kişi de tedavi edildi. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de alınan sert önlemler ile vaka sayısı kontrol altına alınırken Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da önlemler de arttırılıyor.



Hong Kong'da korona virüsü vaka sayısı 642 olurken, 4 kişi hayatını kaybetti. Hong Kong'da alınan önlemler kapsamında hükümet ülke genelindeki restoranlara masaların arasına en az 1 buçuk metre mesafe koymaları için talimat verdi.



Yeterli alan bulunmayan küçük restoranları 2 hafta boyunca kapatıldı. Ülkede bulunan oyun salonları da 2 hafta boyunca, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülkedeki camiler de geçici süreyle kapatıldı. Ülkede devlet talimatıyla iş yerlerinin kapatılması sonucu, birçok ürünün yarı fiyatına satıldığı gözlemleniyor. Korona virüs öncesinden kalabalık olan sokakların alınan önlemlerin ardından daha boş olması dikkat çekiyor. Sokak duvarlarına, dükkanların kepenklerine ve açık olan restoranlarda bulunan masaların üzerine de yapıştırılan bilgilendirme broşürü ile vaka sayısının kontrol altında tutulması amaçlanıyor. - HONG KONG