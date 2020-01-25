Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika

Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan edildi.

Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde acil durum ilan edildi. Hong Kong, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için en yüksek acil durum seviyesine geçildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hükümetin en yüksek acil durum seviyesine geçtiğini ve tatilde olan okulların, üniversitelerin 17 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıklayan Lam, "Hong Kong'da ciddi ve yaygın enfeksiyonlar görmedik, ancak bunu ciddiye alıyoruz ve salgının önüne geçmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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