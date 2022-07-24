Hong Kong'da Kovid-19'un hastanelerin yükünü artıracağından endişe ediliyor - Son Dakika
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Hong Kong'da Kovid-19'un hastanelerin yükünü artıracağından endişe ediliyor

24.07.2022 12:11
Hong Kong'da Kovid-19'un hastanelerin yükünü artıracağından endişe ediliyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde sağlık otoriteleri, son haftalarda Kovid-19 vakalarında görülen yükselişin, hasta sayısını artırarak sağlık sisteminin yükünü artırabileceğinden kaygı duyuyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde sağlık otoriteleri, son haftalarda Kovid-19 vakalarında görülen yükselişin, hasta sayısını artırarak sağlık sisteminin yükünü artırabileceğinden kaygı duyuyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 231'i yurt dışı kaynaklı 4 bin 65 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısının 3 gündür 4 bini aştığı kentte, artış eğilimin sürmesi halinde kamu hastanelerinin ağır yük altında kalacağı öngörülüyor.

Hastane Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 168 kişi virüse bağlık hastalık şikayetiyle hastanelere başvurdu, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 18 hasta tedavi altına alındı.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu kentte halen 1275 kişi Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi görürken 5 hasta yoğun bakımda tutuluyor.

Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Chuang Shuk-kwan, "Vaka sayısının birkaç hafta içinde ikiye katlandığını gördük. Vaka yükünün, gelecek günlerde hastaneler üzerindeki baskıyı artırabileceğinden endişeliyiz." dedi.

"Kamu hastaneleri yalnızca ağır vakalara yer açmalı"

Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Francis Chan da kamu yayın kuruluşu RTHK'ya yaptığı açıklamada, vaka sayısının katlanarak artabileceğine dikkati çekerek, "Rakamlar giderek artıyor, günlük vaka sayısı 10 binin üzerine çıkarsa şaşırmam. Kamu hastanelerinde yatak sayımız kısıtlı, dolayısıyla yalnızca komplikasyonları bulunan ağır hastalara yer açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Chan, vatandaşlara aşılarını tamamlamaları, tamamlayanların hatırlatma dozu yaptırarak hastalıktan korunması tavsiyesinde bulundu.

Hong Kong, mart başında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı salgını kontrol ettikten sonra haziran sonundan itibaren yeni bir dalganın yükselişiyle karşı karşıya bulunuyor. İlk kez 15 Haziran'da 1000'in üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 29 Haziran'da 2 bini, 7 Temmuz'da 3 bini, 21 Temmuz'da ise 4 bini aştı.

Vaka artışında Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek "BA.5" alt varyantının yayılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Kovid-19'un hastanelerin yükünü artıracağından endişe ediliyor - Son Dakika

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