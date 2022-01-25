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Hong Kong'da Kovid-19 vakaları nedeniyle üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı - Son Dakika

Hong Kong'da Kovid-19 vakaları nedeniyle üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı

25.01.2022 09:47
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları nedeniyle üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle New Territories ilçesindeki Kwai Chung toplu konut kompleksinde üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle New Territories ilçesindeki Kwai Chung toplu konut kompleksinde üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, bölgede tespit edilen pozitif vaka sayısının 6 günde 226'ya çıktığını, yayılmayı önlemek için ilave karantina tedbirlerine ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

16 apartman bloğunun 12'sinde vakaların görüldüğü toplu konut kompleksinde üçüncü blokta 5 günlük karantina ilan edildi.

Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı bölgede, daha önce 2 apartman bloğunda 5 günlük, 4 blokta ise 24 saatlik karantina ilan edilmiş, tüm bloklarda toplu testler uygulanmıştı.

Lam, site sakinlerinin yaşadığı sıkıntıyı ve endişeyi gördüğünü belirterek, "Umarım vatandaşlarımız çok ani ve hızlı gelişen bu salgın dalgasında bulaşma zincirini kesmek için kararlı adımlar atmamız gerektiğini anlar." dedi.

Vaka sayısı iki gündür 3 haneli rakamlarda

Son 24 saatte 98'i yurt içi kaynaklı 109 Kovid-19 vakasının görüldüğü Hong Kong'da vaka sayısı son iki günde 3 haneli rakamlara çıktı.

Kentte önceki gün de 140 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu Temmuz 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olmuştu.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu kentte bugüne dek 13 bin 295 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti, 610 kişinin tedavisi sürüyor.

Başkent Pekin'de 5 vaka

Şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Vakaların 4'ü Fıngtay, 1'i ise Chaoyang ilçesinde belirlendi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor.

İlk kez Fıngtay ilçesinde soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 40, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 8 vaka kaydedildi.

Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye toplu test uygulandı.

24 saatte 45 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte, 18'i yurt içi kaynaklı, 45 Kovid-19 vakası saptandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nde 6, Pekin'de 5, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 3, Hıbey eyaletine bağlı Şiongan Yeni Bölge'de 2, Tiencin ve Şanghay şehirlerinde birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 17 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 705 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 616 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Kovid-19 vakaları nedeniyle üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da Kovid-19 vakaları nedeniyle üçüncü apartman bloğu karantinaya alındı - Son Dakika
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