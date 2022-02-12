Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde günlük vaka sayısı yeni bir tepe noktaya ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1514 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen 1500'den fazla "öncül vaka" olduğu bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "ön vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Sağlık Koruma Merkezi Kontrolörü Dr. Edwin Tsui, yaptığı açıklamada, Hong Kongluların zihin olarak kendilerini daha kötüsüne hazırlamaları gerektiğini belirterek "Virüse karşı son iki yıldaki en zorlu savaşı veriyoruz. Enfeksiyon rakamlarının gelecek günlerde de yüksek seyretmesini bekliyoruz." dedi.

Tsui, Yuen Long ilçesinde evinde kusarak bayılan 4 yaşındaki çocuğun hastanede yaşamını yitirdiği, yapılan testlerde çocuğun Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan yaşamını yitiren diğer iki kişinin, kronik hastalığı bulunan aşılanmamış 98 yaşındaki bir adam ile aşılanmış 75 yaşındaki bir başkası olduğu ifade edildi.

Tedavi altındaki 3 hastanın sağlık durumunun "kritik", 16'sının ise "ağır" olduğu kaydedildi.

Yerel yönetim merkezi hükümetin yardımına başvuracak

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong yerel hükümetinin iki numaralı ismi, Kamu Hizmeti Bakanı Patrick Nip Tak-kuen, katıldığı radyo programında, merkezi hükümetten insan kaynağı, malzeme yardımı ve ayrıca karantina ve tedavi tesisleri inşa etmek için tavsiye talep edeceklerini belirtti.

Yurt dışı kaynaklı 5'i hariç vakaların tamamının yerel kaynaklı olduğu belirtilen kentte Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı, 5. dalga olarak adlandırılan yayılma kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hong Kong'da dün de 1325 vaka kaydedilmiş; bu, o güne dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Kentte artan vakalar nedeniyle 9 Şubat'ta ilave sosyal mesafe kısıtlamaları yürürlüğe girmişti. Tedbirler kapsamında kamusal alanda ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklanırken özel alanda toplantılarda en fazla iki haneden kişilerin bir araya gelmesine izin verileceği bildirilmişti.

İbadethaneler, kuaförler ve güzellik salonları ve diğer işletmelerin geçici olarak kapatılmasını içeren tedbirlerin 24 Şubat'a kadar uygulanacağı bildirilmişti.

Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, kentte 24 Şubat'ta aşı pasaportu uygulamasının başlayacağını, alışveriş merkezi ve süpermarketlere yalnızca aşı yaptırmış kişilerin girebileceğini açıklamıştı.

80 yaş üstü vatandaşların yüzde 22'si aşılandı

Bugüne dek kent nüfusunun yüzde 81,8'i bir doz, yüzde 73,3'ü iki doz aşılanırken yaklaşık 1,1 kişinin üçüncü doz aşısı yapıldı.

Ancak aşılanma oranının yaşlı nüfusta düşük olması dikkat çekiyor. Çalışma Bakanı Law Chi-kwong, yaşlı bakım merkezlerinde kalan 80 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca yüzde 22'sinin aşılandığını açıkladı. Vaka artışının yaşlı nüfusta can kayıplarını artırabileceğinden endişe ediliyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 21 bin 633 vaka görülürken virüs nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti.