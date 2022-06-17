Hong Kong'da Kovid-19 vakalarındaki artış endişe yaratıyor - Son Dakika
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Hong Kong'da Kovid-19 vakalarındaki artış endişe yaratıyor

17.06.2022 13:57
Hong Kong'da Kovid-19 vakalarındaki artış endişe yaratıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarının yeniden artış eğilimine girmesi, şubat ve nisan ayları arasında Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasını zorlukla kontrol altına alabilen kentte endişe yarattı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarının yeniden artış eğilimine girmesi, şubat ve nisan ayları arasında Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasını zorlukla kontrol altına alabilen kentte endişe yarattı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 131'i yurt dışı kaynaklı 1145 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı son 3 günde 1000'i aşarken, yeni bir yayılma mayıs başında normalleşmeye geçilen kentte sosyal mesafe ve lokal karantina tedbirlerine yeniden başvurulabileceği endişesine sebep oldu.

Baş Yönetici Carrie Lam, mevcut durumda henüz tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasına gerek olmadığını, vaka sayısı artsa da ağır hasta sayısının artmadığı, hastanelerin doluluk oranının normal olduğunu bildirdi.

Yaşlı bakımevlerinde çalışanlarına 22 Haziran'dan itibaren üçüncü doz aşı yaptırmış olma ve her iki haftada bir test yaptırma zorunluluğu getirileceğini belirten Lam, okullarda öğrencilerin ve eğitim personelinin günlük antijen testi yaptırma zorunluluğunun akademik yılın sona ereceği ağustosa dek süreceğini ifade etti.

Lam, okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine henüz gerek görülmediğini kaydetti.

Görevi 1 Temmuz'da yeni seçilen Baş Yönetici John Lee Ka-chiu'ya devretmeye hazırlanan Lam, hükümet üyeleri ve Yasama Meclisi üyeleri ile buluşacağı veda yemeği davetlerini iptal ettiğini açıklarken, vatandaşlara hafta sonu Babalar Günü'nde aile buluşmalarını sınırlı tutmalarını tavsiye etti.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 222 bin 987 vaka görülürken 9 bin 392 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Kovid-19 vakalarındaki artış endişe yaratıyor - Son Dakika

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