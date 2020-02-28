Hong Kong'da Kovid-19 vakalarının evcil hayvanları karantinaya alınacak - Son Dakika
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Hong Kong'da Kovid-19 vakalarının evcil hayvanları karantinaya alınacak

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

Hong Kong'da Kovid-19 vakalarının evcil hayvanları karantinaya alınacak, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Kovid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda koronavirüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun verilerine göre, Hong Kong'da vaka sayısı 94'e çıkarken, kentte bugüne kadar 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, kentte mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un kısa sürede diğer ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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