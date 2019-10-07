Hong Kong'da maske yasağını ihlal eden 2 kişi gözaltına alındı

HONG Hong Kong'taki protestolarda maske takma yasağını ihlal etmekle suçlanan iki gösterici gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından gösterilerde maske giydiği iddia edilen 18 yaşında bir öğrenci ve 38 yaşında bir kadın yasak kapsamında gözaltına alınan ilk kişiler oldu.

Haberde, gözaltına alınan bu kişilerin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Maske yasağını ihlal edenlerin bir yıla kadar hapis ve para cezası istemiyle yargılanabileceği kaydedildi.

Bu arada polis, bölgede hafta sonu düzenlenen gösterilerin kamu düzenini tehdit ettiğini, yaşanan "kaosun" birçok mağaza ve kamu binasını kepenk satın almak zorunda bıraktığını açıkladı.

Şehirde metro ve tren seferlerinin cumartesi iptal edildiği, pazar günü kısmen çalıştığı, bugün ise muhtemel gösteriler nedeniyle hizmet vermeyeceği vurgulandı.

Adının açıklanmasını istemeyen emniyet yetkilisi, maske yasağının yanı sıra diğer suçlardan cumartesi 13 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'un da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. "Maske takmak istiyorum." ve "Maske takmak suç değildir." şeklinde slogan atan göstericilere, trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği görülmüştü.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.