Hong Kong'da maske yasağını ihlal eden 70 kişi gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestolarda, "maske takma yasağını ihlal etmekle" suçlanan 70 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.



Channel News Asia'daki habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'da hafta sonundan bu yana uygulanan maske takma yasağını ihlal eden 12 ila 41 yaşlarındaki 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, cumadan bu yana protestolar sırasında en az 200 mağaza ve kamu binasının zarar gördüğünü ifade etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede 4 aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek, protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. "Maske takmak istiyorum" ve "Maske takmak suç değildir" şeklinde slogan atan göstericilere, trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği görülmüştü.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.



Hong Kong'da protestolar



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.



"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.



Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.