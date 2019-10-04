Hong kong'da maske yasağının ardından protestocular caddelere çıktı
1 saat önce
Hong Kong'da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
'da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı.
Hong Kong Free Press'te yer alana habere göre hükümet, yasal ya da yasadışı herhangi bir gösteriye katılan protestocuların maske takmasının 'şiddeti önlemek' amacıyla yasaklandığını ve yasağın Cumartesi gününden itibaren uygulanacağını açıkladı. Yasağa uymayanların 1 yıl hapis ya da para cezası alabileceği belirtildi. Ayrıca, 'meşru ihtiyaç' nedeniyle maske takanların bu yasaktan muaf tutulacağına da yer verildi.
Yasağın duyurulmasının ardından ise yüzlerce protestocu maske takarak sokaklara çıktı. Protestocuların birçoğunun okul üniforması giydiği, Kowloon Tong bölgesinde bulunan Tim Fuk caddesi ve Waterloo caddesinin kesiştiği kavşakta yolu kapattığı ve 15 dakika sonra burayı terk ettikleri belirtildi.
Birçok bölgede protesto çağrılarının ardından, birçok alışveriş merkezi, işletme ve okul erken kapatma kararı aldığını açıkladı.
Görüntü Dökümü
-----------------
-Maske giyen protestocuların şarkı söyleme anları
-Sokaklardan slogan atan maskeli protestocuların görüntüleri
-Maske giyen protestocuların fotoğrafları
İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Son dakika: Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri