Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG - Son Dakika

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Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG
45 dakika önce
Hong Kong'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Hong Kong'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi. Ayine bölgedeki koronavirüs salgınına rağmen pek çok kişi katıldı.
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