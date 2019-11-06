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Hong Kong'da milletvekiline bıçaklı saldırı

7 saat önce

Hong Kong'da milletvekili Junius Ho, Hong Kong Bölge Konseyi seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Hong Kong'da milletvekiline bıçaklı saldırı, System.String[]

Hong Kong'da milletvekili Junius Ho, Hong Kong Bölge Konseyi seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, Junius Ho hastaneye kaldırıldı.

Hong Kong'da protestolar devam ederken, milletvekili Junius Ho, 24 Kasım'da yapılacak Hong Kong Bölge Konseyi seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, saldırganın önce Ho'ya çalışmaları için teşekkür ettiği, daha sonra fotoğraf çekmek istediğini söylediği belirtildi. Çantasından telefonunu çıkaracağını söyleyen saldırgan, eline aldığı bıçağı Ho'nun göğsüne saplamaya çalıştı. O sırada çıkan arbedede, polis ve Ho'nun çalışma arkadaşları saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yerel medya, Junius Ho'nun hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Ho ile konuşan saldırgan

-Ho'nun çantasına elini sokma anı

-Bıçağı çıkararak saldırması

-Çevredekilerin saldırganı etkisiz hale getirmesi


Milletvekili, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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