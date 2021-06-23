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Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak - Son Dakika

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak

23.06.2021 11:10
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak, System.String[]

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı duyuruldu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı duyuruldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı isimlere yönelik operasyonlar kapsamında 17 Haziran'da medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesine 500 polis memuru ile baskın yapılmıştı. Baskının ardından muhalif Apple Daily gazetesinin kapatılacağı açıklandı. Cezaevindeki Lai'ye ait olan Apple Daily gazetesinin yayımcısı Next Digital Şirketi'nden (0282.HK) yapılan açıklamada, Hong Kong'daki mevcut koşullar nedeniyle Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı belirtildi. Gazetenin dijital versiyonuna da 26 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren erişim sağlanamayacağı kaydedildi.

Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin ofisine 17 Haziran'da yerel saatle 07.30 sıralarında 500 polisle baskın düzenlenmiş ve ofisin tüm giriş-çıkışları kapatılmıştı. Operasyonun gazetenin "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düzenlendiği belirtilmişti. Bazı bilgisayarlara el konulmuş, yazı işleri müdürü ve diğer 4 yönetici ise evlerinde gözaltına alınmıştı. Apple Daily ile bağlantılı Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve AD internet Limited'e ait 2.32 milyon doların da dondurulduğu kaydedilmişti.

Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai, Hong Kong'un demokrasi yanlısı hareketinin en önde gelen destekçilerinden biri. Aralık ayında hapse giren medya patronu, mayıs ayında 1 Ekim 2019'da düzenlenen izinsiz gösterideki rolü nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lai'nin toplam 20 ay hapiste kalacağı belirtilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda tanınmış aktivist gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. - HONG KONG

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak

Cumartesi, Hong Kong, Medya, Apple, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak - Son Dakika


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