Üye Girişi
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti - Son Dakika

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti

24.06.2021 17:45

- Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldı Hong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesi kapatılırken, Hong Kong genelinde binlerce kişi gazetenin son...

- Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldı

Hong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti

HONG KONG - Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesi kapatılırken, Hong Kong genelinde binlerce kişi gazetenin son baskısını almak için bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 17 Haziran'da 500 polis memuru ile genel merkezine baskın yapılan ve güvenlik soruşturması nedeniyle hesapları dondurulan muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldı. Hong Kong genelinde binlerce kişi, 26 yılın ardından yayın hayatına veda eden gazetenin son baskını almak için bayilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde Hong Kong'un dört bir yanında gazete bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre yerel saatle 10.00'a kadar çok sayıda bayide gazete tükendi. Gazetenin son baskısında ilk sayfada yer alan haberin başlığı ise "Hong Konglulardan yağmur altında acı veda" oldu.

"26 yıllık muazzam sevgi ve destek için teşekkürler"

Yoğun talep beklentisiyle son baskı için 1 milyon kopya basan Apple Daily, normal baskı sayısının 10 katından fazla baskı yaptı. Gazetenin çevrimiçi versiyonunda da okuyuculara veda mesajı yayınlandı. Mesajda, "26 yıllık muazzam sevgi ve destek için tüm okuyuculara, abonelere, reklam müşterilerine ve Hong Konglulara teşekkür ederiz. Hoşça kal diyoruz, kendinize iyi bakın" ifadeleri yer aldı.

Genel merkezin önünde duygusal veda

Dün gece gazetenin kapatıldığının açıklanmasından birkaç saat sonra demokrasi yanlıları şiddetli yağmura rağmen Apple Daily'nin genel merkez binasının önünde toplandı. Gazeteye ve çalışanlarına destek için telefonlarının fenerlerini yakan destekçiler, "Devam et" ve "Vazgeçme" sloganları attı.

Apple Daily çalışanları da balkon ve pencerelere çıkarak, dışarıdaki kalabalığa teşekkür etti. Birkaç çalışan son baskıyı ücretsiz olarak sokaktaki destekçilere dağıtırken, bazı çalışanlar ise kapanışın ardından öfke ve hayal kırıklıklarını dile getirdi. Çalışanlardan 51 yaşındaki Dickson Ng, "(Bundan sonra) Hong Kong'da basın özgürlüğü yok, burada bir gelecek göremiyorum. Bugün kendimi çok hayal kırıklığına uğramış ve kızgın hissediyorum. Gazetenin neden faaliyetini durdurmak zorunda kaldığını anlamıyorum" dedi.

"Basın ve ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe"

Gazetenin kapatılması, Pekin'in baskısı altında basın özgürlüğüne bir darbe olarak görülürken, dünya genelinde de tepkilere neden oldu. Kanada'da Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Apple Daily'nin kapatılmasını Hong Kong'da basın ve ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak nitelendirdi. Tayvan da Apple Daily'nin kapatılmasıyla ilgili bir bildiri yayınlayarak, Hong Kong medyasının ulusal güvenlik yasasından kaynaklanan siyasi baskı nedeniyle faaliyet gösterememesini kınadığını belirtti.

Pekin yönetimi geri adım atmadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, tepkilere rağmen demokrasi yanlısı kişi ve kurumlara yönelik operasyon kararlarının arkasında durmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hak ve özgürlüklerin ulusal güvenliği tehlikeye atamayacağı belirtilerek, "Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ilkesine sahip olunduğunu vurgulamak istiyorum. Kanun karşısında herkes eşittir, hiç kimse veya hiçbir kuruluş hukukun üstünde değildir. Basın özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm hak ve özgürlükler, ulusal güvenliğin temel çizgisini aşamaz" denildi.

Ne olmuştu?

Cezaevindeki demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin genel merkezine 17 Haziran'da yerel saatle 07.30 sıralarında 500 polisle baskın düzenlenmiş ve ofisin tüm giriş-çıkışları kapatılmıştı. Operasyonun gazetenin "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düzenlendiği belirtilmişti. Bazı bilgisayarlara el konulmuş, yazı işleri müdürü ve diğer 4 yönetici ise evlerinde gözaltına alınmıştı. Apple Daily ile bağlantılı Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve AD internet Limited'e ait 2.32 milyon doların da dondurulduğu kaydedilmişti. Baskının ardından muhalif Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı açıklanmıştı.

Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai, Hong Kong'un demokrasi yanlısı hareketinin en önde gelen destekçilerinden biri. Aralık ayında hapse giren medya patronu, mayıs ayında 1 Ekim 2019'da düzenlenen izinsiz gösterideki rolü nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lai'nin toplam 20 ay hapiste kalacağı belirtilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda tanınmış aktivist gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Medya, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı 17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi 17:17 Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
Başkan adayının, 16:19 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu         
17:52
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor         
17:16
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü         
17:15
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de         
17:05
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi kapatıldıHong Konglular gazetenin son baskısını almak için bayilere akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement