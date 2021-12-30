Hong Kong'da muhalif haber kuruluşundan 2 kişi "isyana teşvikle" suçlandı - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, muhalif bir haber kuruluşuna düzenlediği baskında gözaltına aldığı 2 kişiyi "isyana teşvikle" suçladığı bildirildi.

Hong Kong polisi, dün kentteki demokrasi yanlısı haber kuruluşlarından biri olan Stand News yöneticisi 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ulusal güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamada, yaşları 34 ve 52 olan 2 kişinin "kışkırtıcı yayın yapmak ve komplo kurmakla" suçlandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan 5 kişinin ise sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Yerel kaynaklarda çıkan haberlere göre, isyana teşvikle suçlanan 2 kişinin Stand News'in editörleri Chung Pui-kuen ve Patrick Lam olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan polis, haber kuruluşuna da isyana teşvikten dava açılacağını duyurdu.

Muhalif haber kuruluşu Stand News'e dün 200 polisle yapılan baskında, aralarında editör ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 7 kişi, Hong Kong'da 2020'de uygulamaya giren güvenlik yasası çerçevesinde "kışkırtıcı yayın" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Söz konusu gözaltıların ardından Stand News, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm çalışanlarını işten çıkardığını ve tüm faaliyetlerine son verdiğini bildirmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.