Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefalet başvurusu bir kez daha reddedildi - Son Dakika

Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefalet başvurusu bir kez daha reddedildi

18.02.2021 14:43
Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefalet başvurusu bir kez daha reddedildi, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefaletle serbest bırakılma başvurusu Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefaletle serbest bırakılma başvurusu Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Hong Kong Yüksek Mahkemesi bölgede bugün yapılan duruşmada Lai'in kefaletle serbest bırakılma başvurusunu reddetti.

Mahkeme Hong Konglu iş adamının tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmanın nisan ayında yapılacağını belirtti. Lai, ulusal güvenlik kanunu ihlal dahil 8 farklı suçtan yargılanıyor.

Bugünkü mahkeme kararıyla birlikte ulusal güvenlik kanununun yürürlüğe girdiği Haziran 2020'den sonra başlayan mahkeme sürecinden bu yana kefalet talebi 4 kez reddedilen Lai, 2 kez serbest de bırakıldı.

Lai, 2 kez kefaletle serbest bırakıldı

Çin'in ulusal güvenlik kanununu 30 Haziran 2020'de Hong Kong'da yürürlüğe koymasının ardından Hong Kong polisi 10 Ağustos 2020'de muhalif medyadan Apple Daily, kardeş şirketi Next Digital ve bir restorana baskın düzenlemişti.

Polisler, baskınlarda Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş adamı Lai ile iki oğlunun yanı sıra Apple Daily'den biri CEO olmak üzere 4 üst düzey çalışanı "yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği yürüttükleri" gerekçesiyle tutuklamış, Lai bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hong Kong polisi 2 Aralık 2020'de Lai ile beraber iki kişinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığını, içlerinden birinin, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğinden de şüphelenildiğini, bununla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Kefaletle serbest bırakılmak için 3 Aralık'ta mahkemeye çıkan Lai'in kefalet talebi kabul edilmemiş ve Hong Konglu iş adamı tekrar cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluğu süren Lai'a 11 Aralık'ta ise yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği kanunu ihlal etmekle suçlanmış, kefaletle serbest bırakılma talebiyle 12 Aralık'ta çıktığı mahkeme talebi reddetmişti.

Lai, yaklaşık 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra 23 Aralık'ta Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmış ancak bu karar 31 Aralık'ta Nihai Temyiz Mahkemesi tarafından "hatalı olduğu" gerekçesiyle bozulmuş ve Lai cezaevinin yolunu tutmuştu.

Hong Konglu medya patronu 9 Şubat'ta tekrar kefaletle serbest bırakılmak için bu kez Nihai Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuş ancak kefalet talebi reddedilmişti.

Muhalif iş adamı Lai son olarak dün, 2019'daki hükümet karşıtı protestolara karışan 12 Hong Konglu aktiviste yardım etmek ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak için yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmakla suçlanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'in kefalet başvurusu bir kez daha reddedildi - Son Dakika


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